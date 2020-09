Der „Dinosaurier“ will zum 100er den Aufstieg

Erster Platz in der Tabelle? Voitsberg. Erster und Zweiter der Torschützenliste? Jürgen Hiden (6) und Daniel Brauneis (4 Treffer), beide Voitsberg. Klar, wer der Top-Favorit auf den Titel heuer ist! „Eine schöne Momentaufnahme, aber für Titelprognosen ist’s noch zu früh“, stapelt Hiden tief. Das Vereinsurgestein, ursprünglich aus dem Nachbarbezirk Stallhofen, weiß im 19. Jahr beim ASK, wie der Hase läuft. Obwohl: Mit sechs Toren entwickelt der 34-jährige Mittelfeldmann überragende Qualitäten auf seine alten Tage. „Auch das ist schön, kaufen kann man sich von der Torjägerkrone aber nichts - da zählt der erste Tabellenplatz mehr.“ Große Hoffnungen auf den Sieg in der internen Goalgetter-Wertung hat Hiden ohnehin nicht. „Da wird am Ende der Brauneis vorne sein. Wenn ich da eine Wette eingehe, verlier’ ich fix!“