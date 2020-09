16.000 Gäste! Der größte Ball Europas ist abgesagt

Am selben Tag wie der Wiener Opernball wurde auch der größte Ball Europas abgesagt: 16.000 Besucher strömen normalerweise am letzten Freitag im Fasching in das Grazer Messezentrum und feiern den steirischen Bauernbundball in Dirndl und Lederhose. Corona macht den Trachten-Freunden einen Strich durch die Rechnung.