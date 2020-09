Hütter: „Kopf entscheidet, wann ich einsteige“

Die Woche Einsatztraining der Polizei ist abgehakt, jetzt stehen vier Tage Entspannung an. Mit Freund und Ski-Kollege Christian Walder. Danach wird wieder weiter hart am Comeback gearbeitet. Ein steiniger Weg für Cornelia Hütter. Die sich nach ihrem dritten Kreuzbandriss aber eins in den Kopf gesetzt hat: „Ich will 2021 wieder im Weltcup dabei sein. Aber mein Kopf entscheidet, wann genau der richtige Zeitpunkt dafür ist“, so die Steirerin.