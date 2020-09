Digitaloffensive: Thalia greift jetzt Amazon an

Die Corona-Krise als Chance nutzen will Thalia-Chef Thomas Zehetner: Mit Innovationen wie etwa Abos für Hörbücher und E-Books, Abholstationen und der Möglichkeit, in Filialen via App Bücher zu kaufen, bläst die Handelskette (österreichweit 37 Standorte und rund 750 Mitarbeiter) zur Attacke auf Online-Rivalen Amazon.