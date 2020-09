Moria-Flüchtlinge: Kritik an Kurz reißt nicht ab

Vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag und Freitag sind am Montag die wichtigsten Gipfelthemen im EU-Hauptausschuss des Nationalrats diskutiert worden. Dabei kam Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor allem wegen seiner Haltung in der Frage der unbegleiteten minderjährigen Migranten in Moria erneut unter Beschuss.