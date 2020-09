Schopp: „Die 1. Gelbe war ein richtiger Skandal!“

Die Austria, der Wolfsberger AC und der SKN St. Pölten haben am Sonntag in der 2. Runde der Bundesliga Siege gefeiert. Die „Veilchen“ setzten sich daheim gegen Aufsteiger SV Ried mit 2:1 durch, die Wolfsberger behielten beim TSV Hartberg mit 2:0 die Oberhand und der SKN fügte Schlusslicht Admira eine 0:5-Heimniederlage zu. Hier gibt‘s die Stimmen zu all diesen Partien!