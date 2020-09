100.000 Menschen? Fanansturm auf den Istanbul Park

Bereits am kommenden Sonntag werden im russischen Olympiaort Sotschi an der Schwarzmeerküste rund 35.000 Zuschauer Platz nehmen dürfen. Und auch der Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola am 1. November wird kein Geisterrennen. Stefano Bonaccini, Präsident der norditalienischen Region, unterzeichnete eine Ausnahmegenehmigung, wonach 13.147 Zuschauer unter einem entsprechenden Hygienekonzept ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari pilgern dürfen.