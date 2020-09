450 Euro Strafe wegen vergessener Bierdose

Ermahnung war zu freundlich

Zum Beispiel in einem schon legendären Fall im April 2015, als einem Arbeiter 450 Euro Geldstrafe aufgebrummt werden sollten, weil er eine leere Bierflasche an einem Parkplatzrand abgestellt hatte. Wojak beließ es schließlich bei einer Ermahnung, was ihm letztlich als mangelndes Führungsverhalten ausgelegt wurde. Wojak ist nicht mehr BH-Chef, seine Absetzung durch LH Thomas Stelzer, ÖVP, jährt sich am 8. Oktober. Er konnte also bei einem sehr ähnlich gelagerten Fall vor kurzem nicht eingreifen, die Karikatur hat er sich zum „Trost“ aber verdient.