Osttiroler übersah beim Überholen Motorradfahrer

Mit seinem Auto war ein 23-Jähriger am Samstag auf der Drautal Straße unterwegs, als er in Dellach/Drau trotz Überholverbots in der 80-km/h-Zone ein Fahrzeug überholte. Der Dölsacher übersah dabei den mit seinem Motorrad entgegenkommenden 68-jährigen Mann aus Dellach.