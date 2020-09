Die Rabtaldirndln im Angesicht des Todes

Dreharbeiten mit viel Action

So oder so ähnlich soll die Handlung des actiongepackten Filmes aussehen, den die Rabtaldirndln mit Regisseur Yosi Wanunu im Grazer Büro für Pessi.mismus (Wagner-Biro-Straße 20) drehen. Die Zuschauer werden dabei zu Komparsen, mit denen sie in der Fabrikhalle von Drehort zu Drehort wandern und die sie geschickt in all die Szenen einbauen.