Wiener auf deutscher Durchreise ohne Test-Pflicht

Quarantäne kann unter Bedingungen verkürzt werden

Aber auch in diesem Fall bestehe die Verpflichtung, sich dann im Zuge eines Formalakts bei der regionalen Gesundheitsbehörde am Aufenthaltsort zu melden, so ein Sprecher. Zum anderen könne in Bayern die Quarantäne verkürzt werden, sollten sich die Einreisenden an einer der Teststationen an den bayrischen Autobahnen freiwillig testen lassen. Dann gelte die Quarantäne nur so lange, bis ein negatives Testergebnis vorliege, hieß es.