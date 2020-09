Infektionszahlen explodieren überall im Land

Zwei positive Fälle in Betreuungszentren

Behördlich geschlossen werden musste inzwischen indes nicht nur die Kremser Diskothek „Q-Stall“, auf die laut Behörden nunmehr sogar 15 Fälle in mindestens vier Landesbezirken zurückgehen, sondern auch die Caritas-Werkstätten in Gföhl im Bezirk Krems und in Waidhofen an der Thaya. In beiden Einrichtungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wurde jeweils eine Mitarbeiterin positiv getestet. „Alle Klienten sowie deren Angehörige wurden sofort informiert und ebenso wie alle Mitarbeiter bereits getestet“, so Caritas-Sprecher Christoph Riedl. In Summe seien 100 Klienten und 30 Mitarbeiter von den Maßnahmen betroffen. „Ab nächster Woche“, so Riedl, „soll möglichst wieder Normalbetrieb in den Einrichtungen herrschen.“