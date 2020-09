Schadens erstes Vergleichsangebot reicht nicht

Auch Schaden hatte noch versucht, die Klage abzuwenden: Mit einem ersten Vergleichsangebot, das kurz vor der Sitzung übermittelt wurde. Schaden bot 100.000 Euro und eine Liegenschaft im Südburgenland an. Die Stadt fordert aber 542.000 Euro zurück. „Was soll das“, fragte sich deshalb Preuner. Schadens Angebot sei „weit weg von dem“, was vergleichsweise die mitverurteilten Ex-Spitzenbeamten boten. Mit den beiden, dem Ex-Magistrats-Direktor und Ex-Finanzdirektor, konnte man diese Woche einen Vergleich erzielen. Von beiden forderte die Stadt 413.000 bzw. 356.000 Euro. Doch dass, was Schaden anbot, sei „unfair gegenüber den beiden“, so Preuner, der klar macht: „Immer auf Zeit setzen, geht auch nicht.“ Rechtlich sei es ohnehin möglich während des Zivilverfahrens einen Vergleich zu erzielen. Und Preuner sagt auch: „Bei einem entsprechenden Angebot werden wir reden.“