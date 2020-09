Stadt Salzburg will Ex-Bürgermeister klagen

Das Geld will die Stadt nach wie vor zurück. Bereits Ende April gab es deutliche Rückzahlungsaufforderungen, die in Vergleichsgespräche mündeten. Nun, nur wenige Tage nachdem sich die Stadt mit dem Land über eine Schadenersatz-Summe in Höhe von 2,4 Millionen Euro in der Causa Swap einigte, konnte der Stadtsenat einen ersten Vergleich erzielen: mit dem Ex-Finanzchef. Die Summe, die letztlich in die Stadtkasse fließt, will Preuner nicht nennen - auch wenn es sich um Steuergeld handelt. Der Stadtsenat hat jedenfalls das Vergleichsangebot am Montag angenommen und beschlossen.