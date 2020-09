Mit dieser Box gelingt alles in der Mikrowelle!

Die Rede ist in diesem Fall von der sogenannten Dampfbox. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kunststoffbox, die man mit den gewünschten Zutaten befüllt und anschließend bei einer gewissen Wattanzahl für einige Minuten in die Mikrowelle gibt. So können Sie zum Beispiel Eier, Zwiebel, Schinken und Käse in die Box füllen, den Deckel schließen und für ca. 7 Minuten bei rund 900 Watt in die Mikrowelle geben. Das Ergebnis ist ein fix fertiges Omelett, das Sie nur noch verspeisen müssen!