Neymar: „Rassismus und Intoleranz inakzeptabel“

Der 28-Jährige hatte in der Schlussphase des Ligaspiels gegen Olympique Marseille am Sonntag die Rote Karte gesehen, weil er seinem Gegenspieler Alvaro Gonzalez mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen hatte. Via Twitter beschimpfte Neymar den Spanier später als „Idioten“ und bedauerte es, diesem nicht ins Gesicht geschlagen zu haben.