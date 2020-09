Kommentar von Claus Pándi: Das Dilemma der Politik

Perioden der Verwirrung haben uns Menschen durch alle Zeiten begleitet. Auch die aktuellen Fragen sind im Grunde keine neuen. Aus Erfahrung wissen wir, dass auch diese Phase zu Ende gehen wird. Ob wir uns dann auf einem Trümmerhaufen oder in unserer gewohnten Welt wiederfinden, wird an allen liegen - nicht bloß an der Politik.