Thiem: Ex-Weltstar sieht eine 80:20-Prozent-Chance

Bezüglich des Schuhwerks und Thiems Fersen-Probleme gab Thiem-Physio Alex Stoiber vor kurzem Entwarnung: Er glaubt das bis heute 22 Uhr hinkriegen zu können. Thiem selbst steht unter Druck, aber das ist er gewöhnt. Und trotzdem ist ein Grand-Slam-Finale etwas Besonderes. Wie besonders so ein Match ist, zeigte die Aussage von Thiem bei seiner letzten Online-PK: „Wenn ich mein viertes Finale auch verliere, würde das sicher Spuren in mir hinterlassen. Dann müsste ich Andy Murray anrufen und ihn um Ratschlag bitten. Er verlor vier Grand-Slam-Endspiele in Serie“, sagte die Nummer zwei der Gesetztenliste.