Priesterweihe: „Diesen Weg will Gott von mir“

Der Südsteirer aus Kitzeck ist längst in der Oststeiermark angekommen. 2015 trat er in das geschichtsträchtige Augustiner-Chorherren-Stift Vorau ein – der Weg dorthin führte ihn über das Gymnasium in Leibnitz und ein Theologiestudium in Graz. „Ich wollte eigentlich Religionslehrer werden, habe aber immer schon in mir gespürt, dass es mich zu einer klösterlichen Gemeinschaft hinzieht.“