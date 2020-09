Boston schaltet Titelverteidiger Toronto aus

Titelverteidiger Toronto Raptors ist am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) im Semifinale der Eastern Conference ausgeschieden. Die Kanadier unterlagen in der „Blase“ von Orlando im entscheidenden siebenten Spiel der Serie Rekordmeister Boston Celtics 87:92. Im Westen verkürzten die Denver Nuggets gegen die Los Angeles Clippers mit einen 111:105 an Erfolgen auf 2:3.