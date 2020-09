Kino-Premiere unter dem Wildensteiner Wasserfall

Nun ist es soweit: Am Samstag um 19.30 Uhr findet bei den Wildensteiner Wasserfällen in Gallizien die Vorpremiere des Kinofilms „Das schaurige Haus“ statt. 750 geladene Gäste sind dabei, auch 50 „Krone“-Leser. Alle dürfen sich auf den in Kärnten produzierten Gruselstreifen freuen. LH Peter Kaiser hält die Eröffnungsansprache.