Bub (14) rettet behinderten Bruder aus Inferno

Vom Roten Kreuz untergebracht

Am Ende landete die gesamte Familie in der Stadt Clovis, wo sie in einem Hotel unterkam. Für zehn Tage wird die Unterkunft vom Roten Kreuz bezahlt. Was danach passiert und was aus dem Haus der Familie geworden ist, weiß niemand. Laut Feuerwehr ist mittlerweile ein Gebiet von rund 71.224 Hektar von den enormen Bränden betroffen.