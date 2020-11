Dieser Wirkstoff wurde 2020 am häufigsten gesucht

Die Rede ist von Vitamin C! Richtig - laut Statistik wurder dieser Wirkstoff im Jahr 2020 am häufigsten gegoogelt. Dass Vitamin C sehr gesund ist, ist seit Kindheitstagen bekannt. Vor allem in der kalten Jahreszeit unterstützt Vitamin C die körpereigene Immunabwehr. Es wird vor allem durch die Ernährung, also via Obst, Gemüse und Kräuter aufgenommen, kann aber natürlich auch in Kapselform konsumiert werden.