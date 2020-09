Pyramidenspiel: Steirer zu Haftstrafe verurteilt

Pyramidenspiel und schwerer Betrug

Anders erging es einem 58-Jährigen, der sich am Mittwoch vor einem Schöffensenat (Vorsitz Gerhard Leitgeb) in Graz verantworten musste. Auch er verfiel dem „Pyramidenspiel-Virus“! Und zwar so sehr, dass er laut Anklage von Staatsanwalt Hansjörg Bacher nicht nur Familienangehörige und Freunde zum Mitmachen überredete, sondern ihnen teilweise versprach, sie würden ihr Geld bei Misserfolg zurückerhalten.