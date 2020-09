Schulweg neben Almtalbahn wird jetzt eingestampft

Bürgermeister lenkt ein

Nun lenkt Piritsch nach einem Lokalaugenschein mit Sachverständigen des Landes ein. „Bei der Baustelle wird ein abgezäunter Gehweg errichtet. Lotsen werden in den ersten 14 Tagen beim provisorischen Schutzweg den Verkehr regeln“, erklärt der Ortschef. Die Planänderung schmeckt ihm offensichtlich nicht. „Der Weg neben der Zugstrecke wäre an sich als sicher zu beurteilen. Es braucht aber eine eisenbahnrechtliche Bewilligung und auf diese müssten wir mindestens ein halbes Jahr warten“, so Piritsch. Er befürchtet, dass nach dem ganzen Wirbel die ÖBB den Weg völlig sperren werden: „Ein beliebte Abkürzung wäre dahin!“ Bei vielen anderen Steinhausern hält sich die Trauer darüber in Grenzen. Sie sind froh, dass für die Kids ein sichere Lösung für den Schulweg gefunden wurde.