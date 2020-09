Schulmöbelspezialist bestand viele Nervenproben

Scharnstein - da denken viele an die Grüne-Erde-Welt. Deutlich weniger haben da Schulmöbelspezialist Mayr auf dem Radar, der mit seinen 165 Mitarbeitern aber ein wichtiger Arbeitgeber in der Region ist. Die Corona-Ausnahmesituation hat die Firma ordentlich gefordert. „Wir hatten im Frühjahr einen kompletten Produktionsstopp von drei Wochen“, so Franz Josef Wiener, der mit Maximilian Auinger die Geschäfte bei Schulmöbel Mayr führt.