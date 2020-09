Neue Grazer Radargeräte blitzten 54.000-mal

Schubertstraße an der Spitze

Allerdings werden nun einige „Hotspots“ stationär überwacht. Von diesen stationären Lasergeräten wurden von September bis Ende Juli 53.903 Übertretungen durch das Strafreferat der Polizei bearbeitet. Am öftesten blitzte es in der Schubertstraße, es folgen (in dieser Reihenfolge) die Babenbergerstraße, die Rudersdorfer Straße, der Sternäckerweg, die Krottendorfer Straße und der Schwarze Weg.