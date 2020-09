Schulstart trotz Corona: Was bringt der Herbst?

Es ist ein Herbst der Ungewissheit: Vor allem der Schulstart bringt neue Herausforderungen mit sich. Ungewohnte Bilder hat man am Montag nicht zuletzt in Wien gesehen: Dort mussten Taferlklassler aufgrund der gelben Corona-Ampel Mund-Nasen-Schutz tragen. Mit welchen Maßnahmen muss man im kommenden Wintersemester rechnen und wie stark leidet der Unterricht? Diese Frage stellt krone.tv-Moderatorin Katia Wagner ihren Gästen am Mittwochabend um 20.15 Uhr im #brennpunkt-Talk.