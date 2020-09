Fahne zerrissen: Polizeischutz für Wortführerin

Zahlreiche Menschen haben am Montagabend in Wien gegen Homophobie demonstriert. Die Grünen hatten zu der Kundgebung aufgerufen, nachdem am Samstag bei einer Veranstaltung von teils rechtsextremen Gegnern der Corona-Maßnahmen eine Regenbogenfahne zerrissen wurde und Homosexuelle pauschal als „Kinderschänder“ denunziert wurden. Jene Frau, die am Samstag die Fahne zerrissen hatte, kreuzte am Montag ebenfalls bei der Kundgebung auf - und wurde dabei von der Polizei geschützt.