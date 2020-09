Grandios! Spielfreudiger Thiem bezwingt Cilic

Dominic Thiem hat am Samstag (Ortszeit) mit einer überwiegend starken Leistung das Achtelfinale der mit 53,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York komplettiert. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte den kroatischen Ex-US-Open-Champ Marin Cilic in der dritten Runde nach 2:28 Stunden mit 6:2,6:2,3:6,6:3.