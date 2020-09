Bildungsdirektor Himmer: „Nehmt die Maske mit!“

240.000 Kinder starten am Montag in Wien ins neue Schuljahr: Die Corona-Ampel dominiert, möglicherweise kann es zu Schulschließungen kommen. Was dann? krone.tv-Moderator Gerhard Koller sprach mit dem Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) über die Situation an den Schulen und was auf Kinder, Lehrer und Eltern zukommen könnte.