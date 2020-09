Attacke mitten am Tag: „Habe fürchterliche Angst“

Es geschah am helllichten Tag. Am 11. August wurde Amir W. (19), Pferdepfleger von Beruf, in seinem Heimatort Purkersdorf in Niederösterreich von drei Burschen - „die ich“, wie der junge Mann sagt, „davor nur vom Sehen kannte“ - niedergeschlagen. Kein Passant half ihm. Und die mutmaßlichen Angreifer sind bis jetzt auf freiem Fuß.