Hamilton kritisiert Albon - RB-Pilot bleibt cool

Was war passiert? Nach dem Rennen in Spa analysierte Hamilton die Lage beim Konkurrenten. „Ich glaube, die Leute spielen es herunter, aber Red Bull hat ein sehr, sehr starkes Auto, und Max macht einen tollen Job damit“, so der Engländer. „Leider haben sie nicht zwei Fahrer wie mich und Valtteri - und das macht es für sie schwieriger.“ Ein Seitenhieb in Richtung Albon!