SIEG! Hamilton in Spa erschreckend ungefährdet

„Wirklich nervös hat mich das aber nicht gemacht“, fügte er an. „Ich bin 35 Jahre alt und bin immer noch spitze, das ist einfach top. Auch, weil ich so ein tolles Team hinter mir habe“, streute er seinem Mercedes-Rennstall Rosen. Nun fehlen Hamilton nur noch zwei Grand-Prix-Erfolge auf Rekordhalter Michael Schumacher - der deutsche Rekordweltmeister gewann in seiner Karriere 91 Rennen. Bereits beim Italien-Doppel am 6. September in Monza bzw. eine Woche später in Mugello könnte Hamilton Schumacher einholen.