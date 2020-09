Chemieunfall: 400 Liter Giftstoff flossen in Bach

Monoethanolamin, auch 2-Aminoethanol genannt, wird in Kühlschmierstoffen, als Emulgator für Textilhilfsmittel, in Druckfarben auf Wasserbasis, in kosmetischen Cremes und Emulsionen und in Haarfärbemitteln verwendet. Die Chemikalie besitzt eine irritative Wirkung auf Haut und Schleimhäute.