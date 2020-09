Mehr Investitionen in die Bildung

Nicht in der Mozartstadt, sondern in Linz entsteht künftig eine neue Technische Universität mit dem Fokus auf Digitalisierung. Nach der Medizin-Uni die zweite Hochschule, die in die Industriestadt wandert. „Wir sind nicht amüsiert, dass alles nach Linz geht. Salzburg hätte sich angeboten“, sagt Salzburgs Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller. Gerade die Fachhochschule Salzburg (FH) – an der die Wirtschaftskammer beteiligt ist – erfahre großen Zuspruch und werde deshalb ihr technisches Angebot ausbauen.