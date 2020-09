Blumenfeld-Dieb wohl Hobbyflorist

Bei der Exekutive geht man bereits von einem Serientäter aus, es dürfte schon mehrere Vorfälle dieser Art in der Umgebung gegeben haben. Spuren sind aber bislang Mangelware. Die Polizei hofft trotzdem auf Hinweise aus der Region. „Informationen diesbezüglich können um die Uhr an die Polizeistationen weitergeleitet werden. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr“, heißt es. Der Schaden in Schwarzau soll mehr als 400 Euro ausmachen.