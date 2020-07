Ist der Eurofighter-Ausstieg so nah wie nie?

In dem einseitigen Brief, der am Freitag in Klaudia Tanners Büro einging, kündigt der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto überraschend Interesse an Österreichs 15 ungeliebten Eurofightern an - die „Krone“ berichtete. Das Land wolle „seine Luftstreitkräfte modernisieren“ und sei sehr an den europäischen Hochleistungs-Jets interessiert, so das Schreiben.