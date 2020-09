Eine Messe für alle steirischen Gründer

2093 Steirer haben im ersten Halbjahr 2020 – trotz Coronakrise – den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Fast so viele wie im Rekordjahr 2019. Um diesen unternehmerischen Höhenflug auch in herausfordernden Zeiten weiter zu beflügeln, findet am 19. September in der Messe Graz die Gründermesse statt.