Thiem am 27. Geburtstag um dritte US-Open-Runde

Die erste Hürde hat Dominic Thiem gemeistert und sich damit ein Geburtstagsmatch am Donnerstag in der zweiten Runde der US Open in New York gesichert. Der dann 27-jährige Weltranglisten-Dritte trifft erstmals auf den 124. im ATP-Ranking, Sumit Nagal aus Indien. Runde eins am Dienstag gegen den Spanier Jaume Munar zeigte noch keinen Thiem in Hochform, Nagal sollte aber kein großer Prüfstein werden.