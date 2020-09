25. Bond kommt jetzt im November in die Kinos!

Das Warten hat endlich ein Ende: Nachdem die Corona-Pandemie auch nicht vor James Bond zurückgeschreckt war - der letzte Auftritt von Daniel Craig als 007 hätte im April seine Weltpremiere feiern sollen - läuft der mit Spannung erwartete 25. Bond im November 2020 in den österreichischen Kinos an, wie Universal Pictures International am Dienstagabend mit der Veröffentlichung eines neuen Posters bestätigte.