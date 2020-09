Pippa: Raus aus dem „Idiotenparadies“

„Krone“: Pippa, nur knapp ein Jahr nach deinem Debüt „Superland“ erscheint nun der Nachfolger „Idiotenparadies“. Schon rein die Albumtitel sind ja sehr widersprüchlich, was auf ein bewusstes Kalkül schließen lässt…

Pippa Galli: Ich finde, dass die Titel insofern was gemeinsam haben, als dass sie beide ambivalent sind. Das „Superland“ war mit Augenzwinkern zu sehen. Es ist wie ein Vergnügungspark, der am Tag schön ist, wo man sich wohl fühlt, aber nachts merkt man, welche Gestalten unterwegs sind und wie trostlos es ist. So etwas wie Las Vegas - ein Ort, der irgendwo dazwischen ist. Das „Idiotenparadies“ weckt eine negative Assoziation, aber nicht nur. Es geht auch um die Narrenfreiheit. Der Narr ist negativ behaftet, aber in der Literatur hält er der Gesellschaft auch den Spiegel vor. Er zeigt, wie frei er ist und wie unfrei die anderen. Aber natürlich geht es um das Idiotische und Unreflektierte, auf das wir in der Gesellschaft immer zurückgeworfen werden. Luxus auf dem Rücken der anderen, das ständige Fliegen in andere Länder und ohne darüber nachzudenken einfach Dinge zu machen, weil es immer schon so war.