Corona: Kartenzahlung liegt in Tirol voll im Trend

Vor allem bei Behebungen und Zahlungen war zu spüren, dass die Tiroler das Bargeld vermieden. „Im März und April sind diese im Vergleich zur Zeit vor Corona am Schalter um rund 30 Prozent eingebrochen“, sagt Verena Wurnig von der Tiroler Sparkasse. Noch deutlicher sei der Rückgang bei Selbstbedienungsautomaten zu spüren gewesen. „Dort sind Zahlungen um 50 Prozent eingebrochen.“ Mittlerweile habe sich die Situation wieder normalisiert. Das Bezahlen mit der Karte in den Geschäften sei voll im Trend. „Wir verzeichnen ein Plus von 30 Prozent und somit ein Allzeithoch“, betont Verena Wurnig.