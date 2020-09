272 neue Fälle, Anstieg bei Spitalspatienten

167 Neuinfektionen gibt es mit Stand Montag 9.30 Uhr in der Bundeshauptstadt, gefolgt von 32 in Niederösterreich und jeweils 22 in Tirol und Oberösterreich. Zweistellig blieb die Zahl der neuen Fälle auch in der Steiermark (zwölf) und in Salzburg (zehn). Drei Neuinfizierte wurden im Burgenland gemeldet, jeweils zwei in Kärnten und in Vorarlberg.