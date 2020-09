Adele kassiert für Foto im Bikini-Top Shitstorm

Mit ihrer erschlankten Figur hat Adele in den vergangenen Monaten regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt. Zum ersten Mal präsentiert sich die Sängerin nun nur im Bikini-Top und lässt die Fans einen Blick auf ihren flachen Bauch, ihre schmale Taille und ihr sexy Dekolleté werfen. Doch so toll die neuen Kurven der 32-Jährigen auch sein mögen, die Fans sind wegen dieses Schnappschusses ganz schön in Rage ...