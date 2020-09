Wut auf Video-Schiri: Torwart tritt Monitore um

Er wird geliebt und gehasst: Dieses Mal war es wieder Letzteres bei Botafogo-Torwart Gatito Fernandez. Nach zwei aberkannten Toren reagierte er sich am Video-Schiedsrichter ab und trat die Monitore am Spielfeldrand um (oben im Video). Am Ende verlor Botafogo gegen Internacional Porto Alegre mit 0:2.