Bestzeit! Max Verstappen schockt Mercedes in Spa

Da will wohl jemand im Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 noch nicht so recht aufgeben: Max Verstappen hat in den Freitag-Trainings für den Großen Preis von Belgien die Tagesbestzeit aufgestellt! Der Niederländer, der im belgischen Hasselt geboren wurde, verwies in Spa-Francorchamps im Red Bull in der zweiten, schnelleren Einheit den Australier Daniel Ricciardo im Renault um 48 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton.