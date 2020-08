Häupl: „Jetzt kommt die Zeit der Sozialdemokratie“

„Ludwig nicht ganz so humoristisch wie ich“

Alles in allem zeigt sich der Ex-Bürgermeister zufrieden mit seinem Nachfolger. „Wir beide sind unterschiedliche Typen und Michael Ludwig ist eventuell nicht ganz so humoristisch wie ich“, so Häupl. Er ziehe in diesem Bereich jedoch ungern Vergleiche, da Ludwig erst zwei Jahre im Amt ist. So traut er seinem Genossen einen großen Erfolg bei der anstehenden Wahl zu. Gründe, warum man die Sozialdemokratie in Wien abwählen sollte, sieht er angesichts der vielen internationalen Auszeichnungen für die Stadt keine.