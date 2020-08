Kanzlerrede im Detail: Krisengesetz, Impfung, Stau

In seiner Rede an die Nation hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag Bilanz zur Corona-Pandemie gezogen und einen Ausblick auf die bevorstehenden Monate gewagt. Er zeigte sich überzeugt, dass eine Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021 möglich sei. Im Detail kündigte der Kanzler ein neues Corona-Krisengesetz an, erteilte einer allgemeinen Impfpflicht eine klare Absage und übte Kritik am Stau-Chaos am vergangenen Wochenende an Kärntens Grenzen.