Sobotoka: „Das ist ein historischer Moment“

„Das gab es noch nie in dieser Form“

„Das ist ein historischer Moment, das gab es noch nie in dieser Form“, sagte Sobotka. Lediglich im Oktober 1931 habe das Parlament schon einmal an einem Samstag getagt, allerdings nicht geblockt, damals mit dem Ziel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Angesichts der Corona-Pandemie sei diese (von den Fraktionen einhellig unterstützte) Vorgangsweise aber auch angebracht, meinte Sobotka: „Die Österreicherinnen und Österreicher können sich darauf verlassen, dass in Zeiten der Krise alle zusammenstehen.“